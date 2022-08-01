7 محطات جديدة لرصد مياه النيل

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة لمياه النيل ،عن الشروع في استكمال منظومة الرصد الأوتوماتيكي لمياه النيل بإضافة 7 محطات جديدة، وتأهيل عدد 6 محطات على طول مجرى النيل من الحدودية السودانية الإثيوبية والحدود مع دولة جنوب السودان وحتى مدينة دنقلا في الولاية الشمالية.

وأفاد إعلام وزارة الريّ والمياه، إنّ الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات لمواجهة خريف العام الحالي، ضمن مشروع”الهيدروميت”، لمبادرة حوض النيل (NBI) وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وبتنفيذ شركة RTI الأمريكيه وبإشراف ومتابعة فريق من مهندسي إدارة مياه النيل وبالتنسيق مع هيئة الطرق والجسور والإدارة العامة للمرور بولاية الخرطوم .