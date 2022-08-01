نجاح عملية فصل توأم سيامي بالخرطوم على يد أطباء سودانيين

الخرطوم: السوداني

شهد مستشفى الرباط الجامعي بالعاصمة الخرطوم ، إجراء عملية ناجحة لفصل توأم سيامي ، على يد فريق من الأطباء السودانيين .

وقال قائد الفريق الطبي الذي أجرى العملية العقيد طبيب عصام احمد عبدالجليل ان عملية فصل التوأم السيامي تمت بنجاح حيث اجريت عملية فصل التوأم في أعلى البطن وتتمتع الطفلتين بصحة جيدة وعقب العملية تم نقلهما الى العناية المكثفة لمزيد من الرعاية الطبية اللازمة ، مشيرا الى مشاركة كادر طبي من اخصائيين اسهموا بخبراتهم الطبية النوعية في نجاح العملية .

من ناحيتها قالت استشاري الباطنية والمناظر اللواء طبيب أميرة عباس ، – بحسب المكتب الصحفي للشرطة – ان عمليات فصل التوأم من العمليات المعقدة وهما ملتصقان باعضاء حيوية داخلية كانت لهما كبد مشتركة وكللت العملية بالنجاح ، مؤكدة ان الطاقم الطبي الذي اجرى العملية من جراحين واخصائي التخدير والعناية طاقم سوداني متكامل بذل جهدا مقدرا بجانب جاهزية مجمع عمليات عمر ساوي التابع لمستشفى الرباط الجامعي اسهم في نجاح العملية مشيدة بالدعم المتواصل الذي ظلت توليه وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج الإدارة العامة للخدمات الطبية الخاصة بتوطين العلاج بالداخل.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية التي استغرقت 4 ساعات بمجمع عمر ساوي لفصل التوأم بقيادة العقيد شرطة طبيب عصام احمد عبدالجليل (السنجك) كل من د. سامي عبدالدائم ، د. سامي سورج ،د. أبوبكر، د. علي ، أحمد عبدالعال ود. شيماء عربي وطاقمهم المعاون من جراحة الاطفال والتخدير وجراحة التجميل وجراحة الكبد.

يذكر ان الأب مصعب الصديق احمد منصور والأم مفيدة يوسف ابراهيم هما والدا التوأم (بنات) من ولاية الجزيرة واللذان اشادا بالاهتمام الكبير والمتعاظم لمنسوبي و اسرة مستشفى الرباط الجامعي لدورهم الكبير في نجاح العملية والقيام بتوفير كافة متطلباتها حتى تحقق النجاح بفصل التوأم.