الخرطوم تدشن خدمة (مرحبًا) الالكترونية لخدمات حوادث المرور

الخرطوم: السوداني

دشن والي الخرطوم المكلف احمد عثمان بفندق إيواء خدمة (مرحبًا) الالكترونية لخدمات حوادث المرور لتقديم خدمات مميزة لأصحاب وثائق التأمين عند وقوع الحوادث والاعطال وتشمل سحب العربة واسعاف المصابين وتسهيل معاملات التأمين .

وقال الوالي ان العالم اتجه للمعاملات الالكترونية لتسهيل حركة الناس بدلا من التردد على مكاتب الخدمات والتي تأتي ضمن خطة الولاية الرامية لتحسين الخدمات .

وامتدح والي الخرطوم جهود شركات التأمين السودانية لاسناد الولاية من خلال الشراكات الذكية لتطوير مشاريع البنى التحتية المرتبطة بالطرق والسلامة المرورية حفظا لارواح وممتلكات المواطنين وطالب شركات التأمين بايجاد صيغة ميسرة لتأمين المركبات نظرا لكثرة العربات التي تتحرك بدون تأمين نسبة لارتفاع قيمة التأمين .

الجدير بالذكر أن خدمة مرحبًا تخدم شريحة كبيرة من مواطني الولاية والتي تعتمد على تكملة الإجراءات مع شركات التأمين وسحب الآليات التي اصابها تلف جراء الحوادث .