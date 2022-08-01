كوبا تشكر السودان على تبني قمة إفريقية ضد العقوبات الأمريكية

الخرطوم: السوداني

تلقّى وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ، رسالة خطية من نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا .

وقالت وكالة السودان للانباء إن وزير الخارجية السوداني قد تلقى هذه الرسالة مؤخرًا.

وأعرب وزير الخارجية الكوبي خلال الرسالة عن خالص تقديره للسودان على موقفه الثابت من ملف رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، وأشاد بالدور الذي لعبه السودان ومساهمته في تبنّي قمة الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في فبراير الماضي، للقرار الخاص بإدانة الحصار الأمريكي على كوبا.

وأوضح الوزير الكوبي أن الحصار الأمريكي يُعد انتهاكًا جسيمًا ومنهجيًا لحقوق الشعب الكوبي، فضلا عن مخالفته لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقواعد التجارة الحرة، موضحًا أن الولايات المتحدة عملت على تشديد الحصار على بلاده خلال الأعوام الماضية على الرغم من الصعوبات التي أفرزتها جائحة كوفيد – ١٩