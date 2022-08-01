عاجل: لجنة الانتخابات بالمريخ تعقد اجتماعاً برئاسة البلولة

حسن بشير

دعا رئيس لجنة الانتخابات بنادي المريخ علي البلولة لاجتماع مهم ينعقد في هذه اللحظات.

وطبقاً لمعلومات (السوداني)، فإن البلولة عاد إلى الخرطوم من دولة تركيا وأجرى اتصالات بعضوية اللجنة من أجل الانعقاد الفوري اليوم.

وسيناقش الاجتماع المنعقد الآن، التطورات الخاصة بتشكيل لجنة التسيير، والخطابات التي تم ارسالها لعدد من الجهات على رأسها اتحاد كرة القدم.

كما ينتظر ان يتم خلال الجلسة حسم الغموض الذي يكتنف مصير مقعد المرأة عقب تمسك العضو ميرفت حسين باعتذارها عن التكليف.

يشار إلى أن مصدرا رفيعا داخل اجتماع اللجنة أكد التطرق إلى التكاليف المنصوص عليها في قرار التكوين والتشديد عليها وضرورة التقيد بالقيد الزمني لتكوين اللجنة المنصوص عليه في القرار السابق.