رومان رينز يتغلّب على بروك ليسنر في نزال أسطوري ويُحافظ على لقب WWE يونيفرسال الأوحد

تمكن بطل WWE يونيفرسال الأوحد، رومان رينز، من الحفاظ على لقبه بعد تغلُّبه على الوحش، بروك ليسنر، في نزال لاست مان ستاندينج بالحدث الرئيسي لعرض سمرسلام.

بدأ النزال بطريقة مثيرة للغاية بعد وصول بروك ليسنر على متن جرار زراعي، قبل أن يحاول ليسنر الاستفادة من وجود هذا الجرار بالقرب من الحلبة ويستخدمه أولًا لإسقاط رينز ثم لرفع الحلبة من مكانها تمامًا وهدمها لأول مرة في تاريخ المصارعة الحرة.

وحاول ثيري استغلال الوضع ليصرف حقيبة موني ان ذا بنك لكن محاولته لم يُكتب لها النجاح بعدما انقض عليه ليسنر بضربة إف-5.

وبعدما تمكن ليسنر من الصمود مرارًا وتكرارًا، لجأ رينز لضربه بحقيبة موني ان ذا بنك ثم بالحزامين قبل أن يدفن ليسنر تحت أنقاض الحلبة بمساعدة ذا أوسوس ليحتسب الحكم عشر عدات ضد بروك ليسنر ويعلن فوز رومان رينز بالنزال.

وشهد عرض سمرسلام 2022 العديد من الأحداث والمفاجآت.

تمكنت بطلة راو بيانكا بلير من الحفاظ على لقبها بعد تغلبها على بيكي لينش في افتتاح نزالات سمرسلام. وعقب النزال بادرت بيكي لينش بمصافحة بيانكا بلير في روح رياضية، قبل أن يُصدم الجميع بعودة كل من بايلي وداكوتا كاي وإيو سكاي لتهديد بطلة راو لكن بيكي لينش عادت للوقوف بجانب بيانكا بلير في وجه الثلاثي.

وتمكن لوجان بول من التغلب على ذا ميز بعدما قدم أداءً رائعًا في نزاله الفردي الأول بـWWE. وفي أثناء النزال حاول تشامبا التدخل في أكثر من مناسبة لمساعدة ذا ميز قبل أن يقرر الحكم طرده من محيط الحلبة لكنه لم يمتثل لقرار الحكم وهو ما دفع اي جاي ستايلز للظهور وطرد تشامبا من الحلبة بنفسه.

تمكن بطل الولايات المتحدة بوبي لاشلي من الحفاظ على لقبه بعدما تغلب على مستر موني ان ذا بنك ثيري بفضل حركة الإخضاع المؤلمة “هيرت لوك”.

واستطلع راي ودومينيك ميستيريو من تحقيق انتصار ثأري من ثنائي فريق ذا جادجمنت داي داميان بريست وفين بالور في النزال الذي شهد عودة إيدج لينتقم من فريقه السّابق ويُمهِّد الطريق أمام الثنائي ميستيريو للفوز.

تمكن بات ماكافي من التغلب على هابي كوربن بعدما رَدّ له الدَّين وأسقطه بركلة غير قانونية مُستغلًا سقوط الحكم بعد اصطدامه بكوربن الذي كان قد ركل ماكافي بشكل غير قانوني أيضًا قبل يوم واحد في سماكداون.

وبعد تحكيم مُثير للجدل من عضو قاعة مشاهير WWE جيف جاريت، تمكن ذا أوسوس من الحفاظ على لقب الفرق الموحد بعد تغلبهما على ذا ستريت بروفيتس اللذين قدما أداءً أكثر من رائع كالعادة لكن لم يحالفهما الحظ لتحقيق الفوز وخطف اللقب.

على الرغم من إلغاء نزاله المُقرّر ضد سيث “فريكن” رولينز، هرع ريدل إلى الحلبة وطالب رولينز بالحضور وخوض النزال قبل أن يسرع مسؤولو WWE إلى الحلبة لمُحاولة إثنائه عن هذا القرار المتهور، قبل أن يصل رولينز ويُلاحقه مسؤولو WWE لمنعه من الاشتباك مع ريدل وهو ما حدث في نهاية المطاف.

تمكنت ليف مورجان من الحفاظ على لقب سماكداون للسيدات بعد تغلبها بطريقة ذكية على روندا راوزي التي حاولت إجبار مورجان على الاستسلام لكن الأخيرة نجحت في الصمود وتثبيت كتفي راوزي لتخطف الفوز. وعقب النزال ثارت راوزي غاضبة في وجه الحكم واعتدت بشكل وحشي على مورجان قبل أن تعتدي على الحكم نفسه ويتدخّل مسؤولو WWE لإبعادها عن الحلبة.