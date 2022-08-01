(حميدتي) لبي بي سي: الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان باتت أسوأ مما كانت عليه قبل الانقلاب

الخرطوم: بي بي سي

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إن الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في أكتوبر الماضي قد فشل.

وقال حميدتي، في مقابلة مع بي بي سي، إن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان “باتت أسوأ مما كانت عليه قبل الانقلاب”.

وشدد حميدتي، على أن الانقلاب “لم يحقق أهدافه” لأسباب رفض الإفصاح عنها.

وبينما قال حميدتي إنه لا يملك طموحا سياسيا، إلا أنه استدرك بالقول إنه “سيتدخل فقط لإنقاذ السودان”، مشيراً إلى أن السودان يمر حالياً بأزمة كبيرة واذا “تم تجاوزها فإنه لن يتعاطى العمل السياسي”.

هذا وسيتم بث المقابلة كاملة على تلفزيون بي بي سي عربي في تمام السادسة والنصف بتوقيت غرينتش.