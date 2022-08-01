(السوداني) تُورد تفاصيل التحضيرات الإريترية لعقد مؤتمر قضايا شرق السودان

كتب- عبد القادر باكاش

تبدأ الحكومة الإريترية، الإعداد لمؤتمر مُعالجة القضايا المصيرية في شرق السودان باجتماع تحضيري مطلع الأسبوع المُقبل في أسمرا.

وقالت مصادر (السوداني)، إنّ السُّلطات الإريترية عبر سفارتها بالخرطوم وجّهت الدعوة لنظار القبائل وبعض القادة الأهليين الفاعلين والسياسيين وشيخ خلاوي همشكوريب الشيخ سليمان بيتاي لحُضُور الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الشرق.

وكشفت المصادر أنّ الدعوة لم تشمل قادة مسار الشرق في اتفاق جوبا، وأن المؤتمر المُزمع لا علاقة له بالمؤتمر التشاوري المنصوص عليه في اتفاق الجبهة الثورية، وأكّدت أنّ الوفود ستتحرّك من ولاية كسلا براً الخميس المُقبل؛ لعبور الحدود المُغلقة منذ سنوات بين البلدين، وأن الدعوة تمّت بتوجيهات وإشراف مباشر من الرئيس أسياس أفورقي.