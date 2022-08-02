الصحة ترفع حالة التأهب وتؤكد خلو الخرطوم من “جدري القرود”

الخرطوم: السوداني

أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، د.صلاح الدين حسن موسى، خلو الولاية من مرض جدري القرود.

في وقت رفعت فيه الولاية درجة التأهب والتحسب بعد إعلان وزارة الصحة الاتحادية عن ظهور المرض لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا بولاية غرب دارفور.

وقال مدير عام الصحة إن الوزارة لديها 189 مركزًا للتقصي في الولاية وللتبليغ ، مشددًا على أهمية التبليغ حتى لو كان التبليغ صفريًا، وعليه قامت الوزارة بتجهيز مستشفى الجلدية مستشفى المناطق الحارة، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية تدريبًا كافيًا عن الأمراض المشابهة.

وأكد في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) تجهيز مركز عزل ثانوي بمستشفى “إبراهيم مالك” إلى جانب تدريب اختصاصي جلدية وأمراض معدية وأمراض حارة وعناية مكثفة وتجهيز كافة الأدوية والمعينات للتصدي للمرض.