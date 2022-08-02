(45) ترليون من البنك الزراعي لتمويل الموسم الزراعي

الخرطوم: رحاب فريني

دفع البنك المركزي مبلغ (45) ترليونًا لتمويل الموسم الزراعي في القطاع المطري.

وأكد نائب رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري غريق كمبال أن جهود اللجنة المفوضة أسفرت عن حل مشكلة تمويل الموسم الزراعي في مراحله الأولى بمتابعات واتصالات نائب رئيس مجلس السيادة ، محمد حمدان دقلو ووالي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب.

وكشف كمبال أن البنك المركزي دفع في خزانة البنك الزراعي السوداني مبلغ (45) تليون جنيه لتمويل الموسم ومن المتوقع ترحيلها ” نقدًا” لرئاسات البنك الزراعي في الولايات في غضون هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي رصد لتمويل الزراعة حتى مرحلة الكديب يمثل 50% وعدها نسبة معتبرة وتلبي حاجة المزارعين في الوقت الحاضر.