صحة غرب دارفور تكشف لـ( السُّوداني ) الوضع الصحي لمصاب جدري القرود

كتب: اليسع أحمد

قال مُدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، عثمان علي ، إنّ عدد حالات الاشتباه بمرض جدري القرود بولاية غرب دارفور هي حالة واحدة فقط وهي التي أكّدها المعمل القومي للصحة العامة( استاك ) الخميس الماضي كأول حالة إصابة بالمرض في السودان لشاب عمره (16) عاماً .

وأوضح ، د عثمان في تصريح لـ( السُّوداني) أن بداية ظهور الحالة في منتصف يوليو الماضي، وأضاف أنّ المُصاب يسكن حي السلام بمحلية كرينك، ونبّه إلى تَحسُّن حالته الصحية باختفاء الطفح الجلدي من جسمه ، وكشف عن عزله بمنزل أسرته بحي السلام بمحلية كرينك .

من جانبه أكّد مُدير إدارة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية، د . إسماعيل العدني ل ( السُّوداني ) عدم وجود لقاح لمرض جدري القرود حتى الآن بكافة دول العالم ، وقال د. إسماعيل إن دول العالم تعمل الآن على دراسات لاختراع واكتشاف لقاح لمرض جدري القرود كما حدث أبان ظهور وباء كورونا في الأعوام الماضية، مُشيراً إلى أن التداوي للحالات المصابة يتم بالمسكنات وغيرها .