وزارة الصحة ترفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية للدخول إلى السودان

الخرطوم: السوداني

رفعت وزارة الصحة الاتحادية، جميع الاشتراطات والضوابط الصحية للدخول إلى السودان.

وقالت الوزارة في خطاب موجه من وكيل وزارة الصحة المكلف لمدير عام الطيران المدني: “إشارة الى الموضوع أعـلاه وبالنظر إلى الوضع الوبائي بالسودان والعالم، ترفع إليكم توصيات اللجنـة الفنية للاستجابة لجائحة كوفيد19 والمتملثة في الآتي: (1- رفع جميع القيود والاشتراطات المتبعة حالياً بنقاط الدخول والمعلنـة مـن الـدول كاشتراطات صحية لدخول البلاد. 2- الإبقاء على المراقبة الصحية بنقاط الدخول التي تنص عليـهـا اللوائح الصحية الدوليـة لمعاينة وإجراء اللازم للحالات المشتبهة. 3- مراقبـة الوضـع الـوبـائي العـالمي ومتابعـة ظهـور المتحـورات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب المقتضيات.

عليه، نرجو التكرم بالعلم وإجراء ما يلزم والتعميم على الجهات ذات الصلة).

وبدورها، خاطبت سلطة الطيران المدني، الجهات ذات الصلة بالتوجيه الصادر من وزارة الصحة.