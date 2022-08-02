(جدري القرود بالسُّودان) ..الموقف الآن

الخرطوم: نيالا: اليسع أحمد- محجوب حسون

مساء أمس الأول الأحد أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود بالسودان، بولاية غرب دارفور، لطالب يبلغ من العمر 16عامًا، والتي تم تأكيدها الخميس الماضي بالمعمل القومي للصحة العامة (إستاك) .

(السوداني) التقت بجهات الاختصاص وتساءلت عن عدد حالات الاشتباه؟ وما موقع الحالة التي ثبتت إصابتها؟ وماهي التحوطات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية لدرء ودحر المرض؟ معًا للتفاصيل :

صحة غرب دارفور تُوضِّح

مُدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، عثمان علي، أوضح لـ (السُّوداني) أن عدد حالات الاشتباه بمرض جدري القرود بولاية غرب دارفور هي حالة واحدة فقط لشاب عمره (16) عامًا، وأن بداية ظهورها في منتصف يوليو الماضي، وأضاف د. عثمان أن المُصاب يسكن حي السلام بمحلية كرينك، ونبّه إلى أن المصاب أتى إلى مستشفى كرينك يُعاني من طفح جلدي وحُمّى وعند إجراء الفحوصات اتضح أنه مصاب بالملاريا، وتابع أن فريق متابعة حالته شكّك في إصابته بمرض جدري القرود ليقوم بأخذ عينة وإرسالها إلى المعمل القومي إستاك بالخرطوم.

تأكيد إصابة

وكشف د. عثمان عن فحص حالة اشتباه غرب دارفور من ضمن (39) حالة بمعمل (إستاك) لتأتي نتيجة الفحوصات بتأكيد حالة غرب دارفور وسلامة عدد الـ (38) حالة، وأكّد أن المصاب الآن تحسنت حالته الصحية باختفاء الطفح الجلدي من جسمه، وقال إنّه معزول بمنزل أسرته بحي السلام بمحلية كرينك.

توقعات وتحذيرات

وتوقّع د. عثمان ظهور حالات جديدة بمحلية كرينك نتيجة لاختلاط المصاب مع آخرين في الفترة السابقة قبل تأكيد الحالة، لافتًا إلى تعيين فرق للبحث النشط من الكوادر الطبية بالولاية للمناطق المجاورة للحي الذي تقطنه الحالة، وحذر مواطني الولاية من الاحتكاك بالحيوانات والقوارض في عملية الصيد بالغابات التي تسهم بصورة كبيرة في نقل المرض. وناشد الحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني توفير الإمكانات اللازمة لمجابهة المرض.

تحوطات وزارية

ويقول مُدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية د. منتصر محمد عثمان، في تصريح لـ (السُّوداني) تمّ جمع عدد (38) حالة اشتباه من جميع ولايات البلاد بالمعمل القومي للصحة العامة (إستاك). وحسب نتائج الفحوصات تبين وجود إصابة واحدة لطالب من ولاية غرب دارفور، وأكّد د. منتصر عدم وجود حالة غيرها علمًا أن نتائج الفحوصات لبقية العينات طبيعية وخالية من المرض، وبشأن تحوطات الوزارة وماهي الإجراءات التي تقوم بها لدرء المر ؟ قال د .منتصر إن الوزارة الآن تعمل على التقصي عن الحالات بجميع ولايات البلاد وتثقيف المواطنين بخطورة المرض والسعي الدؤوب لدرء ودحر المرض في بداياته قبل استفحاله.

دراسات واختراع

مُدير إدارة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية، د . إسماعيل العدني أكّد لـ (السُّوداني) عدم وجود لقاح لمرض جدري القرود حتى الآن بكافة دول العالم، وقال د. إسماعيل إن دول العالم تعمل الآن على دراسات لاختراع واكتشاف لقاح لمرض جدري القرود كما حدث إبان ظهور وباء كورونا في الأعوام الماضية، مُشيرًا إلى أن التداوي للحالات المصابة يتم بالمسكنات وغيرها.

تحوطات بجنوب دارفور

أشار مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عباس حسن شمس الدين إلى تشكيل غرفة طوارئ لجدري القرود بالولاية برئاسة مدير عام وزارة الصحة في نهاية يونيو بعد وصول خطاب من وزارة الصحة الاتحادية بتشكيل غرفة لجدري القرود في يونيو بعد ظهوره في العالم.

ولفت شمس الدين في حديث لـ (السوداني) إلى تقديم تنوير لعدد (٢٤) فريق استجابة سريعة يتبع لإدارة الطوارئ وأي فريق يضم(٥) أشخاص ويتكون من( طبيب، كادر معمل، أخصائي وبائيات وأخصائي صحة بيئة)علاوة على تنفيذ ورشة لـ (١٠٠) كادر بمختلف التخصصات لـ (٢١) محلية بالولاية بمختلف التخصصات وفيها تم تنويرهم عن جدري القرود مشيرًا إلى وجود خطة كاملة في إدارة الطوارئ بالولاية تحسبًا لأي حالة اشتباه بجدري القرود منوهًا إلى وصول فريق عمل كامل من الخرطوم للولاية.

وعن الحدود المفتوحة للولاية مع ولايات دارفور ودول الجوار الإفريقي لا سيما بعد ظهور حالة لجدري القرود بولاية غرب دارفور أوضح شمس الدين أن الحدود المفتوحة مع دول الجوار من أكبر التحديات التى تواجههم إلى جانب ضرورة تعزيز قدرة المعامل وقدرتها لمواجهة أي طوارئ لجدري القرود مستقبلًا.