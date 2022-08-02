وفاة 3 مواطنين بغرق لنش بالفشقة الكبرى في نهر العطبراوي

الخرطوم: السوداني

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقاً في نهر العطبراوي اليوم الثلاثاء، إثر غرق لنش كان يحمل على متنه (18) شخصاً من المواطنين والمزارعين من القرية (5) بمحلية القريشة، بجانب العديد من مدخلات الإنتاج.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن المواطنين أصبحوا يستقلون لنشات وعبارات صغيرة غير مأمونة المخاطر لعبور النهر الذي زادت فيه مناسيب المياه من الهضبة الإثيوبية، من أجل اللحاق بالموسم الزراعي وترحيل مدخلات الإنتاج، بعد أن جرف النهر الجسر العائم الذي كان يربط منطقة الفشقة الكبرى شرقاً وغرباً عند القرية (5) بالضفة الغربية للنهر.