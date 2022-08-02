واقعةٌ مُثيرةٌ بالمدينة الرياضية بطلاها وزيرة الرياضة وعضو مجلس سوداكال

حسن بشير

أحرجت وزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول، عضو مجلس إدارة المريخ– جناح آدم سوداكال – عز الدين حكومة، خلال الفعالية الخاصة بالتشغيل التجريبي لإنارة المدينة الرياضية بالخرطوم نهار أمس الاثنين.

وشهد الحفل، حضور رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د. معتصم جعفر وعدد من أعضاء الاتحاد وشخصيات أخرى.

وكانت المفاجأة حاضرةً، عندما قام عضو مجلس سوداكال، الذي يشغل في الوقت نفسه عضوية اللجنة الاستشارية للوزيرة التي كونتها خلال وقت سابق، حيث بادر عز الدين حكومة بتوجيه الانتقادات لرئيس اتحاد كرة القدم خلال كلمته، وطالبه باحترام القوانين الدولية وتطبيقها على أرض الواقع، وألمح إلى الوضع الإداري بنادي المريخ.

وأثار حديث العضو حكومة، تحفظ الحاضرين وعلى رأسهم وزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول، التي سارعت في انتزاع جهاز الصوت الذي يتحدث به حكومة، وأكدت بأن حديثه لا مكان له وخارج سياق المناسبة، وهو ما تسبّب في حرج بالغ له أمام الحاضرين.

من جهته، حمّل مصدر رفيع باتحاد كرة القدم كان حضوراً بالفعالية في تصريح خاص لـ(السوداني)، وزيرة الشباب والرياضة، المسؤولية الكاملة للواقعة التي حدثت، لجهة أن عضو مجلس المريخ جناح سوداكال عز الدين حكومة يعمل عضواً باللجنة الاستشارية التي كوّنتها الوزيرة في وقت سابق.

وتساءل عن معايير الاختيار في هذه اللجنة، لجهة ان حكومة الذي يتحدث عن القوانين الدولية لم يسبق له العمل الرياضي في أي من المؤسسات ذات الصلة ولا يعرف خبرة له في هذا المجال سوى أنه عمل عضواً بقطاع المراحل السنية بنادي المريخ في وقت سابق، لافتاً النظر إلى أن الوزارة ممثلة في الوزيرة هزار تتحمل المسؤولية الكاملة وراء هذا التصرف المحسوب على طاقمها الاستشاري الذي تضم عضويته شخصيات أخرى محسوبة على مجلس سوداكال، من بينها التجاني علي فضل، مدير الأستاد السابق حسب قوله.