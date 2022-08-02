البرهان يوجه السفراء المغادرين إلى مقار عملهم بالخارج ببذل الجهد من أجل تحقيق مصالح البلاد العليا

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بمكتبه اليوم، وبحضور وزير الخارجية المكلف الأستاذ علي الصادق، عدداً من السفراء المرشحين للعمل بسفارات السودان في الخارج.

وقدم البرهان، شرحاً وافياً للسفراء، لمجمل التطورات السياسية بالبلاد والجهود الجارية لإحداث توافق بين المكونات السياسية وأصحاب الشأن، للخروج من الأزمة الراهنة.

ووجه البرهان، السفراء المغادرين إلى مقار عملهم بالخارج، ببذل الجهد من أجل تحقيق مصالح البلاد العليا وفق الأجندات الوطنية، والعمل على بناء شراكات مع الدول المعتمدين لديها في إطار المصالح المشتركة والاحترام المُتبادل.

وأكد السفير محمد عبد الله إدريس المرشح سفيراً للسودان بواشنطن، في تصريح صحفي إنابة عن السفراء، التزامهم بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة، وأداء الواجبات المكلفين بها بكل تجرد وتفان، بما يحقق مصالح السودان ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار، وبما يعزز مطلوبات الفترة الانتقالية.

وأشار السفير إلى أن الاهتمام الإقليمي والدولي المتعاظم، بالاوضاع في السودان، نابع من كون السودان دولة محورية في الإقليم، مضيفاً ان رئيس مجلس السيادة، أكد خلال اللقاء ان أبواب التعاون المشترك بين السودان والدول الأخرى ستظل دائماً مشرعة على المستويين القاري والدولي.

يذكر أن السفراء المتجهين لمقار عملهم بالخارج هم:

السفير محمد عبد الله إدريس – الولايات المتحدة مقيما في واشنطن .

السفير صديق محمد عبد الله- جمهورية المجر مقيما في بودابست.

السفير محمد يوسف إبراهيم – جمهورية نيجيريا مقيما في ابوجا.

السفير سيد الطيب أحمد- جمهورية إيطاليا، مقيما في روما.

السفير عبد الباقي حمدان كبير – بلجيكا، مقيماً في بروكسل.

السفيرة أميرة عبد الله محمد عقارب – جمهورية كوريا الجنوبية مقيمة في سيول.