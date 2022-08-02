وزير الداخلية يشيد بإنجاز الشرطة الأمنية بضبطها (150) ألفاً من الحبوب المخدرة

الخرطوم: السوداني

نجحت الشرطة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (5) متهمين عثر بحوزتهم على (150) الفاً من الحبوب المخدرة عبارة عن (22) كرتونة من حبوب نرفاكس المخدرة بها (89،038) حبة، إضافة الى (8) كراتين من حبوب بريكس المخدرة تحتوي على (60،810) من الحبوب المخدرة و(55) من صناديق الحبوب المختلفة دون اوراق طبية معتمدة، كما تم ضبط عربة وسلاح (طبنجة) بحوزة المتهمين.

واكد وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول شرطة، عنان حامد، على اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار وتعاطي المخدرات التي تستهدف تدمير المجتمع وعقول الشباب، مبيناً ان المخدرات تعتبر خطراً حقيقياً يظل قائماً اذا لم تتضافر جهود الأسرة ومراقبتها للأبناء حتى لا يكونوا فريسة لضعاف النفوس.

وشدد عنان، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات التعليمية والتنفيذية لمحاصرة وضبط تهريب وترويج المخدرات خاصة التي توجه للابناء والشباب وان تقوم هذه الأجهزة بدورها تماماً في الإيقاع بهذه الشبكات.

ووقف وزير الداخلية اليوم على انجاز الادارة العامة للشرطة الامنية بضبطها شبكة اجرامية تعمل على ترويج الحبوب المخدرة بولاية الخرطوم – بحسب ما أعلنت عنه الشرطة – بحضور الفريق شرطة د. مدثر عبد الرحمن نصر الدين نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة واعضاء هيئة ادارة الشرطة، مضيفاً ان انتشار تلك الحبوب المخدرة التي تستخدم خارج قنواتها الرسمية من غير وصفات طبية تهدد سلامة المجتمع في صحته مما يتطلب تشديد الرقابة ومنع تداولها.

ودعا الأجهزة الإعلامية المختلفة الى بذل المزيد من الجهود في توعية وتبصير المجتمع بهذا الوباء الفتاك خاصة الآباء والامهات في ظل مهددات تستهدف الابناء وتفكيك النسيج الاجتماعي، مناشداً أئمة المساجد والدعاة ورجال المكافحة في المحليات والوحدات الإدارية بضرورة الوقوف في وجه تلك الممارسات غير الأخلاقية وضبطهم وتقديمهم للعدالة.