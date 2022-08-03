توجيه لشرطة الخرطوم بشن حملات مكثفة لأوكار المخدرات

الخرطوم : السوداني

أكد والي الخرطوم المُكلف ، أحمد عثمان حمزة دعم الولاية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتتكامل جهود محاربة الظواهر السالبة بكل انواعها والحد من ظاهرة انتشار تجارة وتعاطي المخدرات وسط فئات المجتمع.

وطالب الوالي لدى لقائه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة سامي حريز ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية العقيد شرطة خالد علي أحمد طالب بتنظيم حملات مكثفة بمشاركة كافة القوات النظامية لمداهمة أوكار بيع وتعاطي المخدرات التي أصبحت من أكبر المهددات الأمنية وساهمت في زيادة معدلات الجريمة كما طالب الوالي أجهزة الإعلام المختلفة نشر الوعي وتثقيف الأسر عن مخاطر المخدرات التي أصبحت لها أشكال مختلفة وتستخدم في صناعتها مواد تدمر عقول الشباب.

وأعلن الوالي دعم حكومته لإنشاء أكبر مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بالبلاد ودعمه بالأجهزة والمعدات والكوادر الطبية المؤهلة لمعالجة الحالات التي أقلعت عن التعاطي.