دولة الإمارات تدعو السودان ومصر وإثيوبيا مواصلة التفاوض حول سد النهضة “بحُسن نية”

الخرطوم: السوداني

أصدرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، العضو العربي في مجلس الأمن، بياناً بشأن التطورات بسد النهضة الإثيوبي الكبير، دعت فيه السودان ومصر وإثيوبيا على مواصلة التفاوض بحُسن نية، ودعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقالت البعثة الإماراتية: “تؤمن الإمارات العربية المتحدة بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد “حلول أفريقية للتحديات الأفريقية”.

وأكدت الإمارات على الدور المهم للاتحاد الأفريقي، ورحبت بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد.

وأضافت: “مع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يبقى مرجعاً أساسياً. وتدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم”.