البعثة الأممية المشتركة توجه بإعلان السودان خالياً من شلل الأطفال

الخرطوم: السوداني

وجهت البعثة الأممية المشتركة بزعلان السودان خالياَ من الفيروس المتحور لشلل الأطفال. يذكر ان البعثة تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية المكتب الرئيسي والإقليمي ومنظمة اليونسيف المكتب الإقليمي ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بأتلانتا – أمريكا.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت في 10 أغسطس 2020م عن وفود فيروس شلل الأطفال للبلاد بعد تسجيل حالتين من ولاية جنوب دارفور وافداً من دولة مجاورة.

وبعد تقييم صارم من البعثة لكل أنشطة الاستجابة وحساسية نظام الترصد في البلاد خلال زيارة استمرت لأسبوعين تمت خلالها زيارة عدد من الولايات للتحقق من البيانات والتنفيذ الشامل لتدخلات الاستجابة، جاءت نتائج التقييم بنجاح جهود الاستجابة التي تمثلت في عدد من الأنشطة، على رأسها تنفيذ حملتين للتطعيم في نوفمبر 2020م ويناير 2021م، والتي استهدفت 9 ملايين طفل دون الخامسة، والتي تمت بجودة عالية جداً وتضافرت لها كل الجهود المحلية والخارجية، أثمرت احتواء الوباء، حيث كانت آخر حالة مبلغة 18 ديسمبر 2020م.

كما أوصت البعثة بتقوية النظام الصحي خاصة في مجالات التقصي والفحص والكوادر البشرية وتدريبها وبرامج التحصين الأساسية بالتركيز على المناطق التي تشهد نزاعات وتلك التي تعاني من صعوبة الوصول لمراكز التطعيم.

وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور هيثم محمد ابراهيم في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع الخبراء بمكتبه بالوزارة بحضور مديري اليونسيف والصحة العالمية بالسودان، إن الاجتماع أمّن على ضرورة مواصلة دعم الحكومة لبرامج التحصين عبر الآليات المختلفة، لافتا إلى أن الاجتماع هدف إلى تحليل النظام الصحي في السودان المتعلق بتقديم خدمات التطعيم بصفة عامة والاحتواء لشلل الأطفال بصفة خاصة بعد أن سجل السودان إصابات 2020م والتي واجهتها الوزارة بتنفيذ حملات ضد الفيروس وتقوية النظام الصحي.

وأكد الوزير أن الخبراء ومن خلال التقرير لفتوا إلى أنه بما أن السودان لم يسجل إصابات جديدة بالشلل، وجهوا بإعلانه خالياً من المرض مرة أخرى كما حدث سابقاً.