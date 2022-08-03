الفريق أول البرهان يستقبل وزير الدفاع التشادي بمكتبه في القيادة العامة

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع التشادي الجنرال، داؤود يحيى إبراهيم، يرافقه رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية تشاد، وقائد القوات المشتركة التشادية.

يذكر أن الوفد كان قد زار البلاد لحضور فعاليات المؤتمر السنوي لتقييم أداء القوات المشتركة السودانية التشادية والذي اختتمت جلساته ظهر اليوم برئاسة هيئة الأركان.

وقد درج البلدان على تبادل قيادة القوات المشتركة في ختام مؤتمراتها السنوية لهذه القوات والتي تشكلت في العام ٢٠١٠م بموجب بروتوكول خاص لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وقد تسلّم العميد الركن أسامة محمد، قيادة القوات المشتركة ممثلاً للجانب السوداني. جاء ذلك بحضور السيد وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس ووالي ولاية غرب دارفور.