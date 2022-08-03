(السوداني) تتحصّل على تقرير الغرايري.. التونسي يحدث ضجة ويطالب بضم بكري والاستغناء عن بشة وعزام

كتب: عبده فزع

تحصلت (السوداني) على معلومات مهمة وخطيرة عن التقرير المقدم من المدير الفني للمريخ التونسي غازي الغرايري لإدارة ناديه حول الإحلال والإبدال بفريق الكرة، وتضمن التقرير رؤيته حول التعاقد مع الأجانب الكنغولي كايا والتونسي مروان، بالاضافة الى مهاجم نيجيري ولاعب وسط محور بمواصفات خاصة يحتاجها الفريق، كما أنّ هنالك اتجاهاً للتعاقد مع محترف أجنبي خامس لم يُحسم امره بعد.

وتضمن التقرير بالنسبة للتعاقد مع اللاعبين المحليين التوصية بإعادة العقرب بكري المدينة بعد أن كان معلقاً بسيستم الانتقالات الماضية، كما أوصى بإعادة المشطوبين المهاجم سيف الدين داؤود ورامي كورتكيلا. وجاء قرار استعادة رامي لتعويض الاستغناء عن الكاميروني توماس بواك على الرواق الأيمن، بالإضافة الى ضم المهاجم اسكندر صامويل مهاجم الشرطة القضارف وحارس المرمى ابراهيم ابو عشرين حارس الشرطة القضارف.

وبالنسبة للمغادرين، فقد أوصى التونسي بشطب محمد مختار بشة الصغير وعزام عادل وسليمان.

وتفيد معلومات (السوداني) ان التقرير سيحدث ضجة كبرى حول احتجاج إدارة المريخ حول بعض الأسماء المغادرة والوجوه الجديدة، لكن التونسي دافع عن وجهة نظره بالاستغناء عن اللاعبين المذكورين أعلاه حتى يتيح الفرصة لهم للبحث عن اللعب في أندية أخرى لصعوبة التنافس.