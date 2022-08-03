الهلال يعيد تسجيل البرنس هيثم مصطفى بعد ارتدائه شعار المريخ

الخرطوم: السوداني

أعاد نادي الهلال تسجيل لاعبه السابق البرنس، هيثم مصطفى، إلى كشوفاته، لتكون بمثابة الختام لحياته الكروية. وكان نادي المريخ قد سجل كابتن الهلال هيثم مصطفى في كشوفاته،قبل نحو 10 سنوات، حيث حقق مع الأحمر الفوز بالممتاز والكأس في أول موسم له مع الزعيم.

وقال هيثم مصطفى: “أجد نفسي عاجزاً عن التعبير عن شكري وعرفاني وامتناني لمجلس ادارة نادي الهلال ولجنته الثلاثية لاتاحتهم لي الفرصة لإعادة تسجيلي في كشوفات نادي الهلال العظيم لتكون بمثابة الختام المسك لحياتي الرياضية في النادي الذي انعم الله علي بأن جعلني فرداً في منظومته وجنديا من جنوده لعقدين من الزمان وسأظل كذلك ما بقي في العمر بقية”.

وأضاف: “بالرغم من انني لم اكن بعيداً عن النادي يوما إلا ان اعادة تسجيلي وختم مسيرتي الرياضية به يعني عودتي لداري ووطني الصغير الذي قضيت به اجمل سنين عمري.. والشكر موصول ومحفوف بمحبتي وتقديري لجمهور الهلال العظيم”.