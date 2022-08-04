الغرفة القومية تُوقف الاستيراد وتوجه منسوبيها بعدم دفع الرسوم والضرائب

الخرطوم : إبتهاج متوكل

وجهت الغرفة القومية للمستوردين، كل منسوبيها بإيقاف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية، وأي رسوم حكومية أخرى، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًاً من يوم الأحد القادم الموافق 7 أغسطس، حتى يتم التواصل مع الجهات، التي أصدرت هذه القرارات الأحادية والمهددة لقطاع المستوردين والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي توضح فيه كل الحقائق وما دار خلال هذه الأيام الثلاثة.

وعقدت الغرفة امس اجتماعا، وأصدرت بيانًا حول آثار زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية فى النظام الجمركي. وأوضحت أن الغرفة ظلت تتابع عن كثب “التطورات والزيادات” التى تطرأ على القطاع الخاص وبصفة خاصة قطاع الاستيراد، مما ترتب عليها إيقاف للاستيراد بصورة شبه كاملة و انعكس ذلك على إيرادات الدولة ومعيشة المواطن.

وأعربت الغرفة عن أسفها لـهذه القرارات التي وصفتها بـ(الارتجالية والجائرة وغير المدروسة)، وقالت إنها لم تشرك فيها رغم أنها طرف أصيل فى هذه القرارات .