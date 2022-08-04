مباحثات بين وزارتي الخارجية في السودان وروسيا

الخرطوم: السوداني

عقدت بوزارة الخارجية الروسية، أمس أعمال الدورة العاشرة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في السودان وروسيا.

و ترأس الجانب السوداني دفع الله الحاج علي؛ وكيل وزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الروسي ميخائيل بوغدانوف؛ نائب وزير الخارجية الروسي بحضور وفدي البلدين .

وبحسب وزارة الخارجية استعرضت الدورة سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التعليمية والتدريب وبناء القدرات البشرية، عبر استئناف وتنشيط آليات العمل المشتركة المتمثلة في لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية واللجنة الوزارية الاقتصادية والتجارية برئاسة وزيري المعادن والموارد الطبيعية في البلدين خلال الفترة القادمة.

كما تطرق الاجتماع لاكتمال إجراءات المصادقة من الجانبين السوداني والروسي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستدخل حيز النفاذ في غضون الأيام المقبلة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.

وتناولت الدورة التطورات الداخلية في روسيا والسودان حيث قدّم الحاج تنويرًا عن تطورات الوضع السياسي الراهن في السودان، والسعي لتحقيق وفاق سياسي يقود الفترة الانتقالية في السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة .

كما جرى خلال الدورة تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إلى جانب التطرق للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرتها على العالم، وسبل إيجاد حلول سلمية لها.