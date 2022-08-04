تراجع طفيف في الدولار لـ(571) جنيهًا بالسوق الموازي

الخرطوم : عبير جعفر

تراجعت أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في تداولات الأربعاء.

وبرر التجار الزيادة لضعف المعروض وتراجع الطلب وطبقًا لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني ) فإن سعر الشراء(٥٦٧) جنيهًا وسعر البيع تراجع من (٥٧٢) جنيهًا إلى (٥٧١)جنيهًا، وسعر الريال السعودي(١٤٨) جنيهًا للشراء أما سعر البيع( ١٥٠ )جنيهًا فيما استقر سعر الدرهم في (١٥٥)جنيهًا للبيع وسعر الشراء(١٥٣) جنيهًا وسجل سعر اليورو (٥٧٧) جنيهًا للبيع وسعر الشراء(٥٧٤) جنيهًا. وقال المتعاملون إن السوق يعاني من ضعف القوى الشرائية مما انعكس على تراجع حجم الطلب على العملات الأجنبية وقالوا إن هنالك ضعفًا في حجم المعروض .