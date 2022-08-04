مياه الخرطوم :   (العكارة) سببها تغيرالمناسيب والمياه غير ملوثة

الخرطوم: إبتهاج متوكل

أكدت مياه ولاية الخرطوم تسبب التغير في مناسيب النيلين الأبيض والأزرق في شهور( يونيو، يوليو، أغسطس) في ارتفاع نسبة ( العكارة) في المياه .

وقال المستشار الفني للهيئة مهندس رضوان يوسف في تعميم صحافي، إن معالجة المياه في هذه الفترة تحتاج إلى متابعة ” دقيقة وتغيير مطرد” في تجريع مادتي التنقية والتعقيم، موضحًا أن ذلك يترتب عليه تذبذب في نوعية شكل المياه المنتجة من المحطات، وأضاف: المياه المنتجة” مطابقة للمواصفات السودانية”، وأنها خاضعة للرقابة المعملية في كافة مراحل التنقية وعلى مدار الساعة، مؤكدًا التنسيق المحكم بين الهيئة ووزارة الصحة بالولاية، وهيئة المواصفات في نوعية وجودة المياه، داعيًا مستهلكي المياه لعدم الانزعاج من شكل المياه لخلوها من أي مؤشرات تلوث .