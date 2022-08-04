عاجل.. مراسل (السوداني) بالبحر الأحمر: السُّلطات السُّودانية تعيد وفد شرق السودان من داخل الأراضي الإريترية بعد عبورهم للحدود وتناولهم وجبة الغداء في البوابة 13.. والسفير الإريتري يُبدي أسفه

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عاجل.. مراسل (السوداني) بالبحر الأحمر: السُّلطات السُّودانية تسمح لوفد قيادات الشرق المتجه إلى إريتريا بعبور الحدود، بعد أن تم توقيفهم (5) ساعات في الحدود، والحكومة الإريترية تستقبلهم بمأدبة غداء فور دخولهم لبلادها
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عاجل.. مراسل (السوداني) بالبحر الأحمر: السُّلطات السُّودانية تسمح لوفد قيادات الشرق المتجه إلى إريتريا بعبور الحدود، بعد أن تم توقيفهم (5) ساعات في الحدود، والحكومة الإريترية تستقبلهم بمأدبة غداء فور دخولهم لبلادها
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