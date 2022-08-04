عاجل.. مراسل (السوداني) بالبحر الأحمر: السُّلطات السُّودانية تعيد وفد شرق السودان من داخل الأراضي الإريترية بعد عبورهم للحدود وتناولهم وجبة الغداء في البوابة 13.. والسفير الإريتري يُبدي أسفه