الملفات الأمنية وقضايا الحدود أبرز ما ناقشه الفريق أول حميدتي مع الرئيس التشادي  

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، بالقصر الرئاسي بإنجمينا اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، والوفد المرافق ممثلًا في مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد مفضل ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محمد علي صبير.

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة، وناقش الجانبان، الملفات المشتركة بين الخرطوم وتشاد وكيفية التنسيق والتعاون بشأنها – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأكد حميدتي في تصريحات عقب المباحثات على أزلية العلاقة بين الخرطوم وإنجمينا، مشيرًا الى أن المباحثات تناولت الملفات الأمنية وقضايا الحدود، الى جانب التعاون الاقتصادي، مبينًا أن الرئيس التشادي أمّن على مجمل القضايا المطروحة.

وأشار حميدتي الى أن المباحثات ناقشت أيضاً بعض المشاكل الحدودية، ووضعت لها حلولًا عملية تعزز من علاقة شعبي البلدين، مشيراً الى استضافة السودان لاجتماعات القوات المشتركة السودانية التشادية التي استمرت لأربعة أيام في الخرطوم، ولفت إلى مناقشة كيفية استفادة تشاد من ميناء بورتسودان والإمكانيات الاقتصادية والتجارية كافة، داعيًا إلى أهمية تسهيل حركة المواطنين والتجارة بين البلدين الشقيقين.