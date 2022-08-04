مواطنون غاضبون بنيالا يحملون جثمان قتيل لمنزل الوالي

نيالا: محجوب حسون

حمل مواطنون غاضبون، جثة مواطن قُتل بسوق الملجة بنيالا نهار اليوم، وذهبوا به إلى منزل والي جنوب دارفور المكلف حامد هنون.

وطالب المواطنون الذين كانوا يحملون الجثمان وهم يهتفون الوالي ببسط الأمن والقصاص.

وأشاروا إلى أن المواطن قُتل بسوق الملجة بنيالا على مرأي من الناس في السوق بعد أن تم إطلاق ثلاث طلقات من عربة لاند كروزر، ومن ثَمّ قامت بدهسة داخل السوق وخرجت دون أي مُلاحقة من القوات النظامية، مطالبين بضرورة القبض على المجرمين والقصاص للقتيل وبسط هيبة الدولة، للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في واحدة من أكبر الأسواق بنيالا.