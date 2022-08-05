القبض على المُتّهم بقتل شاب بنيالا

نيالا: محجوب حسون

تمكّنت شرطة ولاية جنوب دارفور من إلقاء القبض على المتهم بمقتل مازن محمد عثمان الوالي، ظهر أمس الخميس بموقف الفاشر “سوق الملجة” شمال شرقي نيالا.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن مشاجرة وقعت بين المتهم والقتيل، أطلق على إثرها المتهم الرصاص وفرّ إلى جهة مجهولة.

وأكد البيان وضع خُطة مُحكمة قادت للقبض على المتهم صباح اليوم الجمعة، وأقرّ بارتكابه الجريمة وفتح بلاغ بالرقم (3425) بقسم نيالا شمال تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني، فيما تم تسليم الجثمان لذويه بعد التشريح ورسم الحادث من قِبل الأدلة الجنائية.

وتشير (السوداني) إلى أنّ المتهم أطلق ثلاث رصاصات على القتيل ودهسه بعربة لاند كروزر نهار أمس الأول (الخميس) بسوق الملجة أمام المُواطنين بالسوق.