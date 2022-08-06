اختفاء استاذ جامعي مغترب في ظروف غامضة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

اختفي في ظروف غامضة الاستاذ الجامعي د. احمد حسين بلال، ومرت أكثر من ٢٤ ساعة على اختفائه.

وبحسب أفراد من أسرة الأستاذ المختفي فإن د. احمد الأستاذ الجامعي بدولة الإمارات العربية، عاد إلى السُّودان بعد فترة اغتراب قاربت العشرين عاماً، لقضاء إجازة سنوية بمعية أسرته الصغيرة مع أهله وعشيرته.

وتَصَادَفَ ذلك مع إجراء عملية جراحية لوالده حسين بلال بمستشفى الساحة بالخرطوم.

وقال الصحفي ضياء الدين بلال: “أمس الأول في السابعة مساءً، تحرّك أحمد لشراء مأكولات لضُيُوف قادمين من الجزيرة لحضور عملية والده.وتَوَجّه أحمد شرق المستشفى نحو شارع عبيد ختم، ومنذ ذلك الوقت لم يعد لمُنتظريه وأسرته وأهله إلى هذه الساعة”.

واضاف: “وفشلت جهود الأسرة في العثور عليه في كل الأماكن المُتوقّعة في مثل هذه الحالات، المُستشفيات وأقسام الشرطة والمشارح”.

وقالت أسرته “الآن الجميع في حالة خوْفٍ وفزعٍ ورُعبٍ ماذا حَدَثَ للدكتور أحمد”.