المجلس الأعلى للإدارة الأهلية يبارك اتفاق إيقاف العدائيات بالنيل الأزرق

الدمازين (سونا)

أصدر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان بيانًا عن مباركته لاتفاق إيقاف العدائيات بإقليم النيل الأزرق.

وناشد بيان المجلس الأطراف الموقعة على وثيقة إيقاف العدائيات بالالتزام التام بما جاء في الوثيقة، مطالبًا الأطراف المختلفة من مكونات إقليم النيل الأزرق بمواصلة الجهود للتوصل إلى الصلح النهائي في أقرب وقت حقنًا للدماء واستقرارًا للبلاد .

وأشاد المجلس بالمجهود الكبير الذي بذلته لجنة المساعي المقتدرة التي ترأسها الناظر منتصر خالد محمد صديق طلحة ناظر البطاحين وعدد من قيادات ورموز الإدارة الأهلية بالسودان . وطالب البيان لجنة المساعي الحميدة مواصلة مجهوداتها بالتنسيق مع قيادة الدولة على مستوى المركز والإقليم والقيادات المحلية للإسراع والوصول إلى توقيع الصلح النهائي في أقرب وقت