السكة الحديد تعلن وصول (21) وابوراً لبورتسودان اليوم

الخرطوم: السوداني

تصل ميناء بورتسودان اليوم الدفعة الأولى من وابورات السكة الحديد والبالغة “21” وابورًا من جملة “34” وابورًا.

وقال المدير العام لهيئة السكة الحديد، وليد محمود، إن هذه الوابورات تم التعاقد عليها في سبتمبر 2020 مع شركة صينية وعقب فوزها بالعطاء دخلت معها شركات أمريكية وروسية وتركية.

وأوضح في مؤتمر إذاعي بالإذاعة القومية، أمس الجمعة، أن هذه الوابورات منها “27” وابورًا سفريًا للبضائع والركاب و”7″ للمناورة وتوقع اكتمال وصولها بعد “40” يومًا لعطبرة.

وكشف عن وضع خطة شاملة للاستفادة من هذه الوابورات خاصة وأن هناك “1261” عربة من القوة الناقلة جاهزة لنقل كل أنواع السلع المختلفة من وقود وسكر وحاويات إلى جانب الركاب.

وكشف المدير العام أن الوابور الواحد مصمم لحمل “1400” طن أي حمولة “26” عربة مما يقلل من استهلاك الوقود بنسبة “65”% وأشار إلى المساعي الجارية لإعادة الطاقة التشغلية مرة أخرى.