جامعة الخرطوم تتصدر نظيراتها السودانية بحسب تصنيف (ويبومتركس) العالمي

الخرطوم: باج نيوز

تصدرت جامعة الخرطوم المركز الأول على مستوى الجامعات السودانية في التصنيف العالمي وفقًا لـ (تصنيف ويبومتركس – يوليو 2022م).

وبحسب التصنيف تميزت الجامعة على كافة الجامعات السودانية في معايير التصنيف العالمي الثلاثة وهي التأثير impact والتميز excellence الانفتاح openness، وقفز تصنيف جامعة الخرطوم في السجل العالمي للجامعات بمقدار (1,005) درجة، حيث ارتفعت إلى المرتبة (1,842) بعد أن كان ترتيبها رقم (2,847)، و (3,141) في التصنيف الذي سبقه. وقال مكتب إعلام الجامعة فى بيان أصدره أمس إنه على مستوى قارة إفريقيا ارتفع رصيد جامعة الخرطوم لتحل في المركز (42) مقارنة بالمركز (89) في تصنيف يناير 2022م، والمرتبة (119) في التصنيف الأسبق، وتقدمت الجامعة في الوقت نفسه بقوائم التصنيف العربي حيث أحرزت المركز رقم (53) مقارنة بالمركز (102) في التصنيف السابق، والمركز (113) في التصنيف الذي سبقه.

وتقدم مدير الجامعة بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب بالتهنئة لأسرة جامعة الخرطوم على التقدم الملحوظ، وجدد حرص الإدارة العليا للجامعة على إصلاح وتطوير الأنظمة التقنية بشبكة تقانة المعلومات، خاصة في ظل خطط الجامعة للتوسع في مجال التعليم الإلكتروني، وأكد على مجهودات كل الذين ساهموا في ترقية تصنيف الجامعة