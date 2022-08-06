المريخ يعلن نهاية أزمة بيتر ويكشف موقفه من منجد النيل  

الخرطوم: السوداني

أعلن المريخ عن نهاية أزمة حارس مرماه أحمد بيتر.

وقال النائب الأول لرئيس النادي، إنه تم استلام تصديق رئيس مجلس السيادة الخاص بجنسية حارس مرمى الفريق أحمد بيتر منذ الاسبوع الماضي.

وأضاف محمد سيد احمد “الجاكومي” في تصريح خاص لــ(السوداني) أنه سيتم استلام جنسية وجواز سفر اللاعب خلال هذا الاسبوع.

وأشار الجاكومي الى أنه تم الشروع الفوري في إكمال الإجراءات ذات الصلة والتي من شأنها أن تعيد اللاعب الى المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وشدد بأن الأنباء التي تحدثت عن عودة الحارس منجد النيل لا أساس لها من الصحة.

وأوضح موقفنا بشأن هذا اللاعب واضح ولا علاقة لنا بالحديث عن عودته.

وتساءل لماذا يعود منجد النيل وكشف المريخ الآن ملئ بحراس المرمى.

وابان ان المريخ يملك الحارس محمد المصطفى وهو حارس جيد وأثبت نفسه ومكانته بالإضافة الى جرس كافي الذي يعتبر من الخامات التي ينتظرها مستقبل كبير، إلى جانب الحارس أحمد بيتر الذي نعول عليه كثيراً في المرحلة المقبلة، كما تم مؤخراً في التسجيلات التعاقد مع الحارس أبو عشرين من الشرطة القضارف، وكذلك تم التعاقد مع حارس جيد في الفريق الرديف، وأشار إلى أنه بعد كل ذلك لا أرى أن هناك سبباً واحداً يعيد الحارس منجد النيل الى الكشوفات.