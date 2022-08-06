نادٍ صاعد يدفع بعرض مُغرٍ لإبراهومة 

الخرطوم: السوداني

أكدت مصادر مقربة من المدرب العام للمريخ الكابتن ابراهيم حسين (إبراهومة)، تلقي الأخير لعروض جادة من بعض أندية الدوري الممتاز لكرة القدم.

ووفقاً للتفاصيل بطرف (السوداني)، فإن ابراهومة تلقى عرضا جادا للغاية من نادي حيدوب النهود الصاعد لمنظومة الدوري الممتاز مؤخراً.

ويتعلق العرض بتولي ابراهومة للإدارة الفنية لحيدوب مقابل وضع مالي وامتيازات جيدة حسب مقربين، خاصةً في ظل رغبة حكومة ولاية غرب كردفان في ظهور ممثل الولاية بشكل جيد في اول ظهور له ببطولة الدوري.

ويرتكز مشروع حيدوب النهود على انه الممثل الوحيد لولايات كردفان في بطولة الدوري عقب هبوط فريق هلال الأبيض، وهو ما جعل إدارة النادي الصاعد تحصل على وعودات من جميع أقطاب الرياضة بولايات كردفان المختلفة على تقديم الدعم المالي لتثبيت أركان النادي الصاعد بمنظومة الدوري.

يُشار إلى أن النادي الأهلي الخرطوم دخل كذلك في مفاوضات مع ابراهومة لعودته من جديد لتدريب الفريق، حيث سبق وأن عمل الديسكو مدرباً للفرسان وحقق نتائج إيجابية معه شجعت المسؤولين على الاتصال به من جديد باعتباره الخيار الأفضل.