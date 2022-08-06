الخارجية تُبلِّغ السفير التشادي احتجاج السودان وإدانته للحادث الذي جرى في غرب دارفور

الخرطوم: السوداني

أبلغ وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، صباح اليوم، السفير التشادي، احتجاج السودان وإدانته للحادث الذي جرى في الثالث من أغسطس الجاري بولاية غرب دارفور، إثر دخول متفلتين من تشاد إلى الأراضي السودانية وقتلهم وجرحهم عدداً من المواطنين السودانيين وسرقة مئات الرؤوس من الإبل وعودتهم إلى تشاد.

والتقى وزير الخارجية، السفير التشادي بمكتبه اليوم، وطالبه بأن تبذل بلاده جهداً في القبض على المتفلتين، ورد المسروقات إلى أهلها في السودان بأسرع ما يمكن – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

من جهته، أمنّ السفير التشادي على عمق العلاقات الأخوية بين بلاده والسودان، وأكد أن تشاد لن تدخر وسعاً في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم الأمن والسلام والإستقرار على جانبي البلدين، مشيراً إلى أن إنجمينا لن تسمح بحدوث كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة.