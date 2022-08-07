عضو تسيير المريخ: سجّلنا صوت لوم لعدم الترحيب بالأعضاء المُضافين وتأخير انعقاد الاجتماع

حسن بشير

كشف عضو لجنة التسيير المريخية، حسن إدريس، تفاصيل جديدة عن تطورات عمل اللجنة.

وقال حسن إدريس في تصريح خاص ل(السوداني)، إن الزيارة التي قاموا بها إلى ملعب النادي نهار أمس (السبت) كانت مريخية في المقام الأول، ولا علاقة لها بلجنة التسيير.

وأضاف أن اجتماع اللجنة الأول تأخر نسبةً لارتباط رئيس النادي القنصل حازم مصطفى بإدارة ملف التسجيلات.

وأوضح بأنهم سجلوا صوت لوم نسبة لعدم الترحيب بالأعضاء المضافين وتأخير انعقاد الاجتماع.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تلتئم اللجنة خلال الأيام القادمة حسب علمنا.

ولفت النظر إلى أن الاجتماع يأتي من أجل التفاكر والتشاور وتقريب وجهات النظر بين الرئيس والنائب الأول لرئيس النادي.