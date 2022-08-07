تفاصيل زيارة تسيير المريخ لملعب النادي ونائب الرئيس يصف العمل بالضخم

الخرطوم: حسن بشير

زار وفدٌ من لجنة التسيير المريخية، ملعب النادي أمس.

وقاد الوفد نائب رئيس النادي للشؤون الإدارية والقانونية العميد عبد الرحيم بدر الدين، الى جانب الأعضاء حافظ دوسة وسليمان اللابي، بالإضافة إلى حسن إدريس بحضور النائب الأول لرئيس النادي محمد سيد أحمد (الجاكومي).

واطلع الجاكومي، الوفد الزائر على الأعمال الذي تتم في الإستاد، كما حرص وفد إدارة النادي على الجلوس مع أعضاء اللجنة العليا لتأهيل ملعب النادي والاستماع إلى تقرير واف من المُهندسة المُشرفة على العمل.

ووصف نائب رئيس النادي العميد عبد الرحيم بدر الدين في تصريح خاص لــ(السوداني)، الأعمال الجارية بأنها بمثابة تغيير جذري في ملعب النادي.

وأضاف: العمل الكبير الذي يُجرى في الإستاد ضخمٌ وكبيرٌ، لأنه يسعى لحل جميع المشاكل السابقة ابتداءً من مشكلة الأرضية المُتمثلة في ملوحة التربة ونظام الري، بالإضافة إلى تسرب المياه، وهو ما كان يُحدث الكثير من المشكلات سابقً ويتم تلافيه من خلال عمليات التأهيل الجارية الآن.

وأوضح أن لجنة التسيير تناشد جميع الكيانات والروابط المريخية في الداخل والخارج بتقديم الدعم الكامل للجنة تأهيل الإستاد التي يقودها مهندسون أكفاء من أبناء النادي.

وشدد بأنّ العمل الجاري من شأنه أن يُعيد الإستاد لسابق عهده، خاصةً في ظل حاجة المريخ لملعبه بشكلٍ عاجلٍ لخوض الاستحقاقات المحلية والقارية القادمة.