الشيخ الطيب الجد يدعو الحلو وعبد الواحد للانضمام لنداء أهل السودان

الخرطوم: السوداني

ناشد رئيس نداء أهل السودان للوفاق الوطني الشيخ الخليفة الطيب الجد جميع السودانيين بتأييد ودعم المبادرة. وقال لدى مخاطبته اللقاء التنويري والتفاكري الذي نظمته المبادرة للطرق الصوفية بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس “ينبغي لكل سوداني غيور التبشير بالمبادرة في كل بيت وريف وحضر” ورهن الشيخ الطيب الجد نجاح نداء المبادرة بوقوف أهل الطرق الصوفية معها وطالب بضرورة أن يصل النداء لكل بيت سوداني.

وكشف الشيخ الجد عن عقد مؤتمر المائدة المستديرة للحوار السوداني الجامع خلال الأسبوع المقبل. ودعا جميع القوى السياسية بالانتظام في صفوف الحوار لأجل وطن يسع الجميع مشيرًا إلى أن النداء ليس خاصًا بحزب أو قبيلة وإنما نداء لله والوطن.

وطالب الخليفة الطيب الجد كل من رئيس جيش تحرير السودان عبد الواحد النور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو الانضمام إلى السلام واستقرار البلاد بدعم وتأييد المبادرة وأن المبادرة جاءت من منطلق حرص الطرق الصوفية على استقرار البلد وانطلاقًا من دورها التاريخي في مواجهة الاستعمار الأجنبي بالجهاد في سبيل الله والوطن. وأضاف “لا يمكن أن تتفرج الطرق الصوفية وعقد السودان يفرط ويشاهدون الدماء تسيل وكل يوم الخراب يزيد انتشارًا والخلافات تتوسع بين الأحزاب السياسية”.

وأكد رئيس المبادرة الشيخ الطيب الجد أن الوفاق الوطني الذي دعت له مبادرة أهل السودان انتظم في جميع أنحاء السودان معلنًا أن زعيم الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا محمد عثمان الميرغني أعلن دعمه اللا محدود للمبادرة وقال إن الميرغني كلف وفدًا لمتابعة تنفيذ المبادرة .