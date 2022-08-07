انفجارٌ وحريقٌ بمطاحن (ويتا) للغلال

الخرطوم: السوداني

وقع انفجارٌ وحريقٌ جزئيٌّ محدودٌ اندلع في إحدى صوامع الغلال بشركة (ويتا) للغلال، وتمكّنت قوات الدفاع المدني بمحلية بحري من السيطرة عليه.

وقال الفريق عثمان عطا، مدير الإدارة العامة اللدفاع المدني، إنه فور تلقي غرفة الطواريء بالمحلية بلاغاً يُفيد بوقوع انفجار وحريق بالمصنع تمت الاستجابة الفورية بإرسال عدد (2) عربة إطفاء إلى الموقع، وفي وقت وجيز تمت السيطرة على النيران وعزلها والحيلولة دون انتشارها وإجلاء وإسعاف (11) مصاباً إلى مستشفى البراحة وحالتهم الصحية مستقرة – بحسب ما أورده إعلام الشرطة.