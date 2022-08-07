الشيخ السديس: المسجد الأقصى سيظل شامخاً عزيزاً وتجاوزات المستوطنين الإسرائيليين لا يقبلها دين ولا عرف

مكة المكرمة: متابعات

أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الاقصى المبارك وباحاته، واكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة تدين هذه الانتهاكات الغاشمة والتي تجاوزت كل الأعراف الدولية والإنسانية، ولم تراعي حرمة للأرواح ولا للمقدسات.

وقال السديس: “أن المسجد الأقصى سيبقى شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين وأن ما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين تجاوزات بائسة لا يقبلها دين ولا عرف، انتهكوا من خلالها الحرمات والمقدسات غير مكترثين بما سيترتب عليها من تبعات تزيد من التوتر وتفاقم الأوضاع”.

وأضاف أن هذه الانتهاكات تتنافى مع كافة الأعراف الإنسانية التي تقتضي بأحترام الآخرين ومقدساتهم والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الدين الأسلامي الحنيف يرفض كافة هذه الأنواع من الانتهاكات ويجرمها، كما يحث المسلمين على عدم الاعتداء على غير المسلمين.

وفي ختام حديثه رفع الشيخ السديس أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يحفظ المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه أنه ولي ذلك والقادر عليه.