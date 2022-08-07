المريخ يُوضِّح تفاصيل عقد عماد الصيني ويُطالب بعقوبات رادعة على الهلال واللاعب

الخرطوم: السوداني

بتفويض من نادي المريخ، مثل هيثم محمد نور مدير نظام الانتقالات في نادي المريخ، وأبو بكر العقيد مدير نظام الانتقالات السابق بنادي المريخ نائب مدير الشؤون الإدارية حالياً بالنادي، ظهر اليوم، أمام لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وفقاً للاستدعاء الذي تسلمه النادي بتاريخ 4 أغسطس، بشأن لاعب الفريق عماد الدين صلاح “الصيني”.

وقدم هيثم محمد نور وأبو بكر العقيد، توضيحات لمعتصم عبد السلام رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بعد أن أكد عبد السلام أن اللاعب عماد الصيني قد خرق عقده مع نادي المريخ بتوقيع عقد مع نادي الهلال، مع إقرار اللاعب أمام اللجنة بعد مثوله أمامها بتوقيعه على عقد مع نادي المريخ واستلام مبلغ 15 مليون جنيه قيمة العقد كاملة، وأن اللاعب يطالب بفسخ عقده مع الالتزام بسداد المبالغ.

أبو بكر العقيد – ممثل نادي المريخ في العقد مع اللاعب عماد الصيني – أكّد صحة العقد الذي عرضته اللجنة بين المريخ واللاعب عماد الدين صلاح والذي يبدأ من تاريخ 12 يوليو 2022م وينتهي في 12 يناير 2024م، وأوضح أن العقد تمّ إدراجه في نظام الانتقالات الدولي بتاريخ 28 أغسطس 2021م.

وبدوره، ذكر هيثم محمد نور للجنة أنّ تعاقد نادي الهلال مع اللاعب عماد الدين الصيني وإدراج العقد في نظام الانتقالات الدولي من جانب نادي الهلال تم رغم إعلان نادي المريخ في 24 مارس 2021م عن تجديد تعاقد اللاعب، كما تناقلت وسائل الإعلام المختلفة أن عقد اللاعب مستمر مع المريخ إلى يناير 2024م، وصدرت العديد من التحذيرات لنادي الهلال بعدم المضي قُدُماً في الأمر، مبيناً أن الخطوة التي أقدم عليها نادي الهلال تعتبر تحريضاً للاعب لخرق العقد الذي يربطه بنادي المريخ ومخالفة للوائح الوطنية والدولية، وشدد هيثم محمد نور، على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين الوطنية والدولية باتخاذ قرارات رادعة في حق نادي الهلال واللاعب.