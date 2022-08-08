تراجع طفيف في الدولار بالسوق الموازي

الخرطوم: عبيرجعفر

تراجعت أسعارالدولار مقابل الجنيه السوداني في تداولات السوق الموازي الأحد.

وبررالتجار ذلك للركود وضعف المعروض وتراجع الطلب وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني)فان سعر شراء الدولار بلغ أمس(٥٦٩) جنيها فيما تراجع سعر البيع من( ٥٧٢) الى (٥٧١،٥)جنيه وسعر الريال السعودي(١٤٨) جنيها للشراء وسعر البيع( ١٥٠ )جنيها فيما استقر سعر الدرهم في (١٥٥)جنيها للبيع وسعر الشراء(١٥٣) جنيها وسجل سعراليورو (٥٧٨) جنيها للبيع وسعر الشراء(٥٧٧) جنيها أما سعر الدرهم الإماراتي(١٥٤) جنيها لسعر الشراء وسعر البيع(١٥٥،٥) جنيه.

وقال المتعاملون إن السوق يعاني من ضعف القوى الشرائية ما انعكس على تراجع حجم الطلب على العملات الأجنبية وقالوا إن تغيير الأسعار حسب الوضع السياسي بالبلاد.