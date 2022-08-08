إلغاء شرط إلزامية التأمين الزراعي لمنح التمويل

الخرطوم: رحاب فريني

ألغى البنك الزراعي السوداني أمس شرط إلزامية التأمين لمنح التمويل الزراعي الذي أقرته السياسة التمويلية للبنك مؤخرًا .

وأوضح عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري حامد يوسف عبداللطيف أن اللجنة عقدت اجتماعًا مع وفد البنك قبل تدشين عمليات التمويل. وتمت مناقشة التأمين الزراعي الذي تم الإعلان عنه في الأيام الماضية.

وقال عبداللطيف إن إدارة البنك وافقت على التعامل وفق السياسة التمويلية التي لم تتضمن إجبارية التأمين الزراعي، مؤكدًا استمرارهم في معالجة قضايا الموسم الزراعي مع الجهات المختصة لانجاحه، مشيرًا للجهود التي قادتها اللجنة المفوضة حتى الآن.

وأكد نائب المدير العام للبنك عزالدين فقيري أن البنك لن يحيد عن السياسة التي تم اعتمادها من قبل .

يذكر أن اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري أكدت عزمها مناهضة إجبارية التأمين الزراعي بالسبل المتاحة كافة.