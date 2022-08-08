رفضًا لزيادة الدولار الجمركي الغرف الصناعية تتجه لتنفيذ إضراب شامل وإيقاف الإنتاج

الخرطوم: رحاب فريني

أعلنت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية عن اتخاذ قرارات تصعيدية لمناهضة زيادة الدولار الجمركي وحددت ثلاثة خيارات تتمثل في إيقاف البيع وإيقاف الإنتاج والدخول في إضراب لثلاثة أيام تبدأ النفاذ عبر إعلانها في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء.

ودعت اللجنة لتخطي وزيرالمالية والتوجه نحو مخاطبة المجلس السيادي برفضهم زيادة الدولار الجمركي، واعدة بتكفل دفع حقوق العاملين خلال فترة الإضراب بيد أنه حال عجزهم سوف يتم تسريحهم وإعطاؤهم حقوقهم ونوه إلى أن الإضراب سيكون شاملًا باستثناء مصانع الأدوية لارتباطها بحياة الناس.

ووصفت اللجنة بيان وزارة المالية بالضعيف وغير الصادق والمضلل للمواطن وأنها نفذت منذ الثاني من شهر أغسطس في ميناء بورتسودان زيادة بنسبة 27% من 445 الى 564 جنيهًا، ووصف القرار بالاستهداف الواضح للصناعيين وسوء النية . وحذر الأمين العام للغرفة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية من انهيار القطاع بسبب الضربات المتتالية للقطاع الصناعي. وأشار إلى أن القطاع عانى الضربات المتتالية في زيادة الكهرباء والجبايات المتعددة والضرائب، وأكد على أن الخيارات الثلاثة سوف تكون ملزمة لكل القواعد الصناعية، واعتبر زيادة الدولار قفزة عالية جدًا تؤثر على الصناعيين والمواطنين، ووجه القواعد بالالتزام وان يكونوا على قلب رجل واحد والا يكون هناك تخاذل، وزاد لا بد من أن نكون أشداء وأقوياء لمناهضة القرار لجهة أن سعر الدولار متحرك وسجل اليوم 574 جنيهًا، وأضاف نحن مع الغرف التجارية على قلب رجل واحد، مؤكدًا تضامن أصحاب العمل وتأييدهم لكل القرارات، ووجه القواعد الصناعية بعدم دفع الضرائب والجمارك والجبايات، وقال هذا أسوأ وزير مرّ على السودان ونتحداه فيما يتعلق بالدولار الجمركي وأردف “العايز يشنقنا يشنقنا والعايز يدخلنا السجن يدخلنا” على حد قوله .