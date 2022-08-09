والي كسلا يتفقد المناطق المتأثرة بالسيول ومياه القاش بأروما

الخرطوم: السوداني

تفقد والي كسلا المكلف، خوجلي حمد عبد الله، برفقة أعضاء اللجنة العليا لطوارئ الخريف خلال زيارة لمحلية ريفي أروما اطمأن خلالها على الأوضاع بمدينة أروما وما حولها من قرى تأثرت بالسيول والأمطار وفيضان نهر القاش جراء الكسورات التي حدثت بجسور الحماية بمناطق جسري المقاودة والصعايدة.

وتاثرت (8) قرى بالمحلية بمياه القاش المتدفقة بكميات كبيرة رغم الجهود التي بذلت لحماية وتأمين القرى ومدينة أروما من دخول المياه اليها.

واستمع الوالي لتنوير من المدير التنفيذي للمحلية أحمد تذكار حول حجم الاضرار التي لحقت بالمواطنين بالاضافة الى الجهود المشتركة من المواطنين والقوات المسلحة بقيادة اللواء 43 مشاة باروما في تمرير المياه خارج مدينة اروما، وذلك بفتح الكباري على الطريق القومي كسلا بورتسودان الأمر الذي خفف كثيرا من حجم المعاناة وكميات المياه التي وصلت إلى اروما.