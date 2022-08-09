حميدتي يشيد بدور الإدارات الاهلية في معالجة قضايا المجتمع

الخرطوم: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بمقر إقامته بقصر الضيافة بالجنينة، وفد الادارة الاهلية بولاية شرق دارفور بقيادة الناظر محمود موسى مادبو ناظر عموم قبيلة الرزيقات بالسودان.

وثمن دقلو دور الادارة الاهلية في وحدة الصف والكلمة، ومعالجة قضايا ومشاكل المجتمع، مشيدا بوفد شرق دارفور لوقوفه ومساندته لبرنامج المصالحات التي تمت بولاية غرب دارفور.

من جهته قال الناظر محمود موسى مادبو ناظر عموم قبيلة الرزيقات بالسودان في تصريحات صحفية، إنهم قدموا لولاية غرب دارفور، ليعلنوا دعمهم ومساندتهم للجهود الكبيرة التي بذلها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالبلاد، خاصة جهوده في رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات القبلية بولاية غرب دارفور.