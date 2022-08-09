تجمّع الصيادلة: انقطاع أدوية السرطان

الخرطوم: السوداني

أعلن تجمّع الصيادلة، عن انقطاع وعدم توّفر أنواع عديدة من أدوية السرطان، وقال عضو التجمّع عوض عبد المنعم، في تصريحٍ خاصٍ لـ(باج نيوز)، إنّ ما يعانيه مرضى السرطان طيلة الشهرين الماضيين جريمة مع سبق الإصرار والترصّد.

وتوّقع حسب الإحصائيات أنّ تنضم أدوية جديدة في القريب العاجل إلى قائمة الأدوية المنقطعة.

وأضاف: “انقطاع الأدوية، وتعذّر الحصول عليها لارتفاع أسعارها أو الحصول عليها من مصادر غير آمنة له تبعاته الصحية والنفسية الاقتصادية الكبيرة على مريض السرطان وأسرته”.

وأردف: “هذا الوضع الذي تعاني منه شريحة مرضى السرطان بشكلٍ خاصٍ والمريض السوداني عامة في الحصول على دواءٍ آمن وفعّال وبسعرٍ مناسبّ تتبعّه سياسات صحية ودوائية لا تضع المريض السوداني فى قمّة الأولويات ولا تسمح بأن يكون صوته مسموعًا”. وحمّل عبد المنعم وزر ذلك بصورةٍ كاملةٍ لقادة الانقلاب ووزير ماليتهم وشركائهم ومسانديهم.